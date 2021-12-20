Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekliye ek zam var mı? 2022 emekli zammı son dakika!

Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirdi. Son 50 yılın en yüksek artışından sonra gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücret zammı milyonlarca çalışana nefes aldırırken, bu tutarın yarısı kadar maaş alan emeklilerin de ek zam beklentisi arttı. SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı.

Emekli maaş zammı ne kadar?

Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından gözler, emekli maaş zamlarına çevrildi. Milyonlarca emekli, yılbaşında enflasyon oranında maaş zammı alacak. Kulislerde AK Parti çevrelerinde 2022 emekli maaşlarının da asgari ücrete yaklaştırılması gerektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkına ek olarak yüzde 25 zam talimatı verdiği bunun da yaklaşık yüzde 40'ı bulan zam olabileceği konuşuluyor.

Emekliye ek zam var mı?

Emekliye ek zam mı verilecek? Emekli maaşlarına yılbaşında yapılacak zam için temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon beklenirken, yapılan açıklamalar "ek zam" beklentisini de güçlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamasının ardından, tüm emeklilerin ek zamdan yararlanacağı bir formül için çalışıldığı belirtiliyor.

Emekli seyyanen zam var mı?

Emekliye seyyanen zam olacak mı? Ek zam konusunda "seyyanen zam" veya "oransal artış" seçenekleri masada. Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük emekli aylığı alan gruba bir seyyanen zam yapılabileceği belirtiliyor. Bu formül hayata geçmezse işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammının enflasyonun üstünde bir oranla belirlenebileceği ifade ediliyor.

Memur emeklileri ise, hükümetle memur konfederasyonları arasında yapılacak ek protokol çerçevesinde ilave bir zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olası bir ek zam için yasal düzenleme gerekecek.

Zam kararının kesinleşmesinin ardından düzenleme, Meclis gündemine gelecek. Yürürlükteki yasalara göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık tüketici fiyat endeksi artışı oranında zam alıyor. Memur emekli maaşları ise, yine ocak ve temmuz aylarında, hükümetle memurlar arasında imzalanan toplu sözleşmede belirlenen oranda artıyor. Memur emeklileri, enflasyonun, yapılan zammı aşması halinde enflasyon farkı zammından da yararlanıyor.