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Emekli maaşları ocakta ne kadar olacak? 2020’de emekli ne kadar zam alacak?

Emekli ocak maaşı için geri sayım başladı. Ocak zammı 2020’de emekli maaşları ne kadar olacak? sorusu milyonlarca SSK, Bağkur, memur emeklisi tarafından merak edilmekte. Emekli ocak 2020 zammıyla birlikte en düşük emekli maşı ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Peki emekliye verilecek ikramiye, enflasyon farkı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020’de memur emeklisi ne kadar zam alacak? sorusunun cevabı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:24
Emekli maaşları ocakta ne kadar olacak? 2020’de emekli ne kadar zam alacak?

Ocak zammı 2020’de emekli maaşları ne kadar olacak? sorusu milyonlarca SSK, Bağkur, memur emeklisi tarafından merak edilmekte. Emekli ocak 2020 zammıyla birlikte en düşük emekli maşı ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Peki emekliye verilecek ikramiye, enflasyon farkı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020’de memur emeklisi ne kadar zam alacak? sorusunun cevabı.

Milyonlarca emekli şu sıralar "2020 emekli maaşı, 2020 emekli zamları, 2020 emekli zammı, 2020 emekli ikramiyesi, 2020 emekli memur maaşları, 2020 emekli zam oranı, 2020 emekli maaş zamları, 2020 emekli işçi zammı, 2020 emekli memur maaşı belli oldu mu?" sorularının araştırmakta. İşte detaylar. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zam için Merkez Bankası 2019 yılı tahmini enflasyon rakamlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki tahmin ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.52 oranında zam yapılacağını gösteriyor.

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.52 olarak gerçekleşirse bin 282 lira 57 kuruşa çıkacak.5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde olan en yüksek aylık ise bu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 bin 143 lira 7 kuruşu bulacak.

2020’de memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Ocak'ta memur emeklileri ise yüzde 4 zam ve 2020'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark alacak. Fark; Merkez Bankası'nın yüzde 8.46'lık enflasyon tahminine göre yüzde 3.46, beklenti anketindeki yüzde 8.52'lik öngörüye göre yüzde 3.52 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.46 ya da yüzde 7.52 olarak gerçekleşebilecek.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:24
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