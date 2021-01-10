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Ekonomi Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliye zamlı maaşlar ne zaman verilecek?
Ekonomi

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliye zamlı maaşlar ne zaman verilecek?

Emekli maaşları ne zaman yatacak ocak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyonun ardandın milyonlarca SGK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri maaşlarına alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliye zamlı maaşlar ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:27:00 - 2021-01-10 14:28:05
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliye zamlı maaşlar ne zaman verilecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti. Peki Ocak ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak? İşte zamlı maaş hesaplaması ve maaşların yatacağı tarih.

Emekli ve memur maaşları ne kadar?

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye  yükseldi. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye çıkacak. En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye yükselecek.

Memur emeklileri, SGK Bağkur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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