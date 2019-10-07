Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, 2020'de emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü kulağı zam haberinde

12 milyonun üzerinde emekli vatandaş maaşlarına ocak ayında yapılacak olan zammı büyük bir heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yılın ilk yarısında oluşan enflasyon rakamlarına göre zam alan vatandaşlar ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da ikramiye almıştı. Peki, 2020'de emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşları ne kadar olacak?

Geldik merakla beklediğiniz “Emekli maaşları ne kadar olacak?” sorunun cevabına. Emeklilere yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahmini orana ilişkin ipucunu veriyor. Buna göre 2019'da TÜFE yüzde 12 seviyesinde gerçekleşecek.Bu durumda da 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olacak.

Esnaf emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Şu anda en düşük esnaf emeklisinin aylık maaşı 1.675 TL. Yüzde 6.65 oranında zam yapıldığında en düşük esnaf emeklisinin aylığı 1786 TL olacak.

Bağ-kur tarım emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Bağ-kur tarım emeklileri ise en düşük 1249 TL maaş alıyor. Zamla birlikte bu rakamın 1332 TL olması bekleniyor.

Memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 665 lira 38 kuruşa yükselecek.

Emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanacak?

Emekliler kesin zam oranını ise 3 Ocak 2020'de öğrenecek.