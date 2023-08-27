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Ekonomi Emekli maaşları için teklif: 3'lü zam! Kök maaş, seyyanen zam ve refah payına aynı zam! Müjde geliyor
Ekonomi

Emekli maaşları için teklif: 3'lü zam! Kök maaş, seyyanen zam ve refah payına aynı zam! Müjde geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-27 23:17:00 - 2023-08-27 23:24:14
Emekli maaşları için teklif: 3'lü zam! Kök maaş, seyyanen zam ve refah payına aynı zam! Müjde geliyor

Emeklilere Müjde: Emeklilere Müjde: Üçlü Zam Haberi! Kök maaş, seyyanen zam ve refah payı ile emekli maaşları yükseliyor. Ekim'de gerçekleşecek zamlar emeklileri sevindiriyor... Müjdesi için emekliye ek zam için düğmeye basıldı.

Temmuz ayında yapılan zam emeklilerin beklentilerini karşılayamamıştı. Özellikle kök maaşa yapılmayan zam emeklileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak şimdi emeklilerin beklediği üçlü zam geliyor. Kök maaşa yapılacak zam emeklilerin yüzünü güldürecek. Buna ek olarak, kök maaşın üzerine seyyanen zam ve refah payı artışı da yapılacak. Bu sayede emeklilerin maaşları önemli ölçüde artacak.

Seyyanen Zam ile Maaş Artışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki çalışmalar sonucunda ortaya çıkan formüle göre, kök maaşı 7500 TL'nin altında olan emeklilerin maaşları seyyanen zamla artırılacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı da daha tatmin edici bir seviyeye çıkarılmış olacak. En düşük emekli maaşının 8500 TL seviyelerine yükseltilmesi hedefleniyor.

Refah Payı Artışı! 

Enflasyon nedeniyle zor günler geçiren emeklilere bir müjde de refah payı artışıyla geldi. Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla birlikte en az %15 oranında refah payı artışının emekli maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Bu düzenleme sayesinde emeklilerin gelir durumu olumlu yönde etkilenecek.

Emekli Maaşlarına 3'lü Zam!

kamubulteni'nin aktardığı haberde: Emekli maaşlarına gelecek olan bu üçlü zam ile emekliler büyük bir rahatlama yaşayacak. Yapılacak olan kök maaş zammının yanı sıra seyyanen zam ve refah payı artışıyla emekli maaşları önemli ölçüde yükselecek. Bu durum emeklilerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecek ifadelerine yer verildi.
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Zam Tarihi ve Detayları!

Zam tarihi olarak Ekim ayı işaret ediliyor. TBMM'nin açılmasıyla birlikte bu zamların yansıtılması bekleniyor.

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