Emekli maaşları için müjde verildi! AK Partili isim açıkladı

Emekli ve memur maaş zammının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından maaş farkları beklenmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş farkı tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu bildirdi. Ocak ayının 15’ine yetiştirilemeyen maaş farkları için hükümet cephesinden açıklama geldi.

Maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşı için beklerken, Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi, diğerlerine ise zam farkının açıklanacak tarihte yatırılması bekleniyor.

Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını aldı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak.

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak’a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur.” demişti.

Maaş farkları için sistem hazır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı açıklaması geldi. Açıklamada ”Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız” denildi.

Memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL’den, 5 bin 500 TL’ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

Emekli memur maaşları ne kadar?

En düşük memur maaşı

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

En düşük memur emeklisi maaşı

Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL