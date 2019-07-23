Emekli maaşları farkı ne zaman yapacak? Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne zaman yatar 2019, emekli maaşı hesaplama, emekli maaşları ne zaman yatacak 2019, emekli maaşı ne zaman ödenir? Kurban Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, enflasyon zammı alan emeklilere ödenecek olan maaş farkı ödemesi bu ay bitmeden hesaplara yatacak. Kurban Bayram öncesi emeklilerin cebine girecek olan bayram ikramiyesileri konusunda da sevindiren gelişme yaşandı. Emeklilere ödenecek maaş farkı ne zaman ödenecek? 2,3 milyon emekli bireyin hesaplarına bankalar ve PTT şubeleri aracılığı ile 25 Temmuz 2019 tarihi itibari ile ödenecek. SSK emeklileri maaşları ise 26 Temmuz, BAĞ-KUR emeklileri de 25 ile 28 Temmuz arasında zamlı maaşlarının ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı, yetim, malul, vazife malulü, dul aylığı alanlara toplamda 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak olduğu belirtilmiştir. 2.3 milyon kişinin yararlanacağı ödemeden aylık alan olanlara bankaları ve PTT şubeleri aracılığı ile ödemelerin gerçekleştirileceği açıkladı.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.

Bu yılın ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4’ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Böylece 2019 yılında memur ve emeklilerine toplam yüzde 16.74 zam yapılmış oldu. 2018 yılında ise memur ve emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14.36 zam aldılar. 2017 yılında ise toplam zam oranı yüzde 9.89 oldu. 2019’un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.