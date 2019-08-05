0553 313 94 23

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara fırsat

Banka, emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı veriyor

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara fırsat

İSTANBUL (AA) - Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artıpara kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artıpara kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

Böylelikle maaşın son günlerindeki nakit sıkışıklıklarını kolaylıkla ve avantajlı bir şekilde gidermiş oluyorlar.

Ayrıca emekli maaş müşterilerine şubelerinde öncelikli hizmet veren Akbank, maaş hesaplarından yapılacak tüm havaleleri ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirerek, Neo maaş kartlarıyla tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme olanağı ile emekliler maaşlarını diledikleri an çekebiliyor.

Bunlarla birlikte emeklilere özel hesap işletim ücreti muafiyeti, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi sunan Akbank, ülke çapında yaygın şube ve ATM ağı ile yeni emeklilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren hizmetleriyle öne çıkıyor.

Emekli maaş müşterilerine ihtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım olanağı sağlayan Akbank, maaşını 3 ayda 1 alan emeklilere özel, 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneği ile özel fırsatlar da sunuyor.


- "Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akbank olarak emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracağına inandığımız yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz artık maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Böylece bankamızdan emekli maaşını alanlar rahat bir nefes alacak ve emekliliğin keyfini çıkaracak. Buna ek olarak emekli maaşını Akbank’a taşımak isteyenler 450 liraya varan promosyon ödemesinden de yararlanabilecek. Üstelik maaşlarını şubeye gitmeden Mobil Bankacılık, İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve www.akbank.com üzerinden de kolayca taşıyabilecekler."




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
  1. Akbank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    2. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    3. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    4. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    6. El uyuşmasının nedenleri
    7. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    8. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    9. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    10. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    11. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    12. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    13. Rusya'da askeri birlikte patlama
    14. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    15. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    16. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    17. 11. Büyükelçiler Konferansı
    18. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    19. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    20. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    21. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    22. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    24. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    25. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    26. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    27. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    28. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    29. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    30. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı