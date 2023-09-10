Emekli maaşını açıklayan Cem Yılmaz’ın feleği şaşacak! Ne garip bir ülke burası arkadaş

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "1996 dan beri setteyim... etti mi sana 27 sene... Mayış 12.800 Allah bereket versin" diyerek emekli maaşını açıklayan Cem Yılmaz’a verdi veriştirdi. “Yıllardır oyunlarında, röportajlarında ne kadar çok para kazandığını, evlerini, arabalarını bilmem nelerini anlata anlata bıktırdın. Şimdi neyin edebiyatını yapıyorsun?” diye soran Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Cem Yılmaz, yeni dizisinin reklamına başlamış. Her yerde haberdi; setten paylaştığı fotoğrafının altına şu notu yazmış:

"1996 dan beri setteyim...etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin."

Vah vah, içimiz burkuldu. Batsın bu dünya.

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İşvereni primini ne kadardan yatırırsa kabul etmek zorunda olan ücretliler ne dese anlarım da sen ne anlatıyorsun hocam?

Yıllardır oyunlarında, röportajlarında ne kadar çok para kazandığını, evlerini, arabalarını bilmem nelerini anlata anlata bıktırdın.

Şimdi neyin edebiyatını yapıyorsun?

Onca para kazandığın halde primlerin asgariden yatmış ki bugün bu "mayışı" alıyorsun.

Zira sosyal güvenlik uzmanlarına sordum; 30 bin, 40 bin, 50 bin TL maaş alan SGK ve Bağkur emeklileri var.

Sen de emekliliğindeki maaşın yüksek olsun istiyorsan, üç beş kuruş daha fazla prim yatıracaktın.

50 yaşında emeklilik hakkını veren devlet bir de Cem Yılmaz'sın diye sana iltimas geçecek değil ya.

Ne garip bir ülke burası arkadaş.”