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Ekonomi Emekli maaşında dikkat çeken detay! Erdoğan o rakamı reddetti!
Ekonomi

Emekli maaşında dikkat çeken detay! Erdoğan o rakamı reddetti!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 12:26:00 -
Emekli maaşında dikkat çeken detay! Erdoğan o rakamı reddetti!

En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası 10 bin lira olan maaş 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Zam görüşmeleri sırasında Erdoğan'ın 12 bin lirayı reddettiği ve 12 bin 500 liraya çıkarılmasını istediği iddia edildi.

Yaklaşık 3,74 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören tasarı TBMM’den geçtikten sonra kanunlaşacak ve milyonlarca emeklinin hesabına yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler.

İktidar cephesinden önemli kulisler haberler alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomi yönetimi tarafından belirlenen en düşük emekli aylığının 12 bin lira olduğunu yazdı.

ERDOĞAN REDDETTİ, TALİMATI VERDİ

Selvi’nin edindiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürüldü. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını verdi.

Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi
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Yorumlar

sivasli

hadi iyisiniz eyt liler bozdur bozdur harcayın. diğer emekliler de seyyanen zam yerine avucunuzu yalayın. bakın seçimdeki oy kaybını nasıl telafi ediyorlar emekliyi surundurerek

Cabbar

Vay be helal olsun. Çok güzel bir haber yapılmış. 500 lira fazla vermiş. Peki 2022 den beri verilmeyen sözler ne olacak. 
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