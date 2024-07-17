Emekli maaşında dikkat çeken detay! Erdoğan o rakamı reddetti!

Yaklaşık 3,74 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören tasarı TBMM’den geçtikten sonra kanunlaşacak ve milyonlarca emeklinin hesabına yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler.

İktidar cephesinden önemli kulisler haberler alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomi yönetimi tarafından belirlenen en düşük emekli aylığının 12 bin lira olduğunu yazdı.

ERDOĞAN REDDETTİ, TALİMATI VERDİ

Selvi’nin edindiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürüldü. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını verdi.