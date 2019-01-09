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Emekli maaşına ne kadar zam yapıldı? Ocak 2019 emekli maaşı zammı

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu ay maaşlarını zamlı alacak. Peki emekli maaşına ne kadar zam yapıldı? Emekliler bu ay ne kadar maaş alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:10
Emekli maaşına ne kadar zam yapıldı? Ocak 2019 emekli maaşı zammı

Emekli vatandaşlarımızın geliri bu ay artıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2018'in ikinci 6 aylık döneminin enflasyon oranı olan yüzde 10.19 zamlanırken; bu artış gelirleri 104,08 lira ile 498,51 lira arasında yükseltecek.

Nasıl etkileyecek?

En düşük emekli aylığı Aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş, yüzde 10.19 zam ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaşacak. En yüksek emekli aylığı ise Aralık'taki 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinden 498,51 lira artacak. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıkacak.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:10
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  2. Emekli maaşı zammı
  3. Emekli maaşına ne kadar zam yapıldı
  4. Ocak 2019 emekli maaşı zammı

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