Yeni yıl öncesi emekli vatandaşların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Emekliler asgari ücrete yapılan zam oranının bir benzerinin kendileri için de yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak 2022 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2022

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında emeklilere zam yapılıyor. Emekli maaşlarının belirlenmesi için aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2022’de açıklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7'de yayımlanan bir programda konuşan Bakan Bilgin, “Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz” dedi.