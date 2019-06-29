Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? Emekli son dakika zammı ne kadar?

Emekli olduktan sonra emekli maaşı nasıl yükseltilir? Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kurarken bir yandan da emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını ve emekli maaşını yüksek almak için neler yapılacağını merak ediyor. Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Emekli maaşını artırmak mümkün. Fazla prim ödemenin emekli maaşı üzerindeki etkisi nedir? Emekli olduktan sonra emekli maaşı nasıl yükseltilir? Farklı formüller ile emekli aylığını artırmak mümkün mü? Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Ne zaman emekli olurum? emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? soruları her daim araştırılmak ve cevapları aranan soruların başında gelmekte.

Emeklilik zamanı ve maaşı hesaplanırken şu kriterlere dikkat edilmeli:

-Çalışmaya başlanılan tarih

- Bugüne kadar kaç gün adınıza prim yattığı

- Hangi yıllarda prim yattığı

- Toplam prime esas kazanç tutarı

- Çalışmaya ara verip verilmediği

- Hangi sigorta kollarında hizmetlerin geçtiği

- Borçlanma yapılıp yapılmadığı ve işin niteliği.

SGK’ya gerçek ücretten bildirim yapılmasının sağlanması, prim gün sayısının en düşük seviyeden doldurulması yerine daha uzun süre çalışılması ve prim gün sayısını aştıktan sonra asgari ücretten bildirilmemesi ve emeklilik dilekçesinin verileceği zamanın ve tahsis formunun bilgilerinin doğru olması en önemli 3 kriter.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Öncelikle çalışırken ödenen primler emekli maaşında belirleyici. Aylık bağlama oranları da emekli maaşında etkili oluyor. Emekli maaşı hesabında 3 ayrı dönem dikkate alınıyor. 2000'e kadar olan dönem, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası. Aylık bağlama oranları farklılık gösterdiğinden, bu 3 dönem için ayrı ayrı hesaplar yapılıyor. Yine 2000 yılı öncesinde gösterge hesabı yapılırken, şimdi refah payları da ekleniyor. Ancak her 2 hesap türünde de emekli maaşını belirleyen en önemli unsur çalışırkenki aylık brüt kazanç oluyor.

Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?

Emekli maaşı ancak çalışırken artırılabilir. Bu nedenle imkan varsa, emeklilik planınızı 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü emekli maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor. Çok çalışmak ya da çok fazla prim günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemli. Gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs), bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak da daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız bulunuyorsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. Son 3.5 yılda (bin 261 gün) SSK'lı olursanız, emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır. Ayrıca ister SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirilirse, tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

Emekli olduktan sonra emekli maaşı nasıl yükseltilir?

Hayır, değişiklik olmaz. Yani emekli olduktan sonra çalışanlar için yatırılan primler aldıkları emekli maaşını etkilemez.

Emekliye son dakika zamları ne kadar?

Emekli olduktan sonra zam oranları kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor. Örneğin; Ocak 2018 zammını, 2017'nin Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen yüzde 5.69'luk enflasyon belirledi. Memur emeklilerinin zammı ise memurlarla birlikte 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmede belirleniyor. Maaşlara toplu sözleşmede belirlenen zamlar yapılıyor, ayrıca 6 aylık enflasyon bir önceki zam oranının üzerinde çıkmışsa, aradaki fark da maaşlara yansıtılıyor. Örneğin; toplu sözleşme kapsamında Ocak 2018 zammı yüzde 4. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon 5.69 çıkıp geçtiğimiz Temmuz ayındaki yüzde 4'lük zammı aştığından, yüzde 1.69'luk fark da bu ay zamma eklendi. Böylece memur emeklilerin Ocak 2018 zammı yüzde 5.69'a çıktı.

Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 kez zam yapılıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz'da olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu, toplu sözleşmede belirleniyor. Ayrıca yasal düzenlemeler yapıldığında ekstra zamlar da söz konusu oluyor.

Başta da belirtiğimiz üzere emeklilere 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam yapılıyor. 2018 yılının ikinci altı aylık dilimindeki enflasyon oranı göz önünde bulundurularak emeklilere 2019 Ocak ayında zam yapıldı. 2019 yılının ilk aylık zam oranı göz önüne alınarak da 2019 Temmuz ayında emeklilere zam yapılacak. İlk altı aylık enflasyon oranı ise 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü açıklanacak. Yani henüz ilk 6 aylık enflasyon oranı henüz bilinmiyor. Ancak hem uzman tahminleri hem de ilk 5 ayın enflasyon oranı göz önüne alındığında emeklilere yapılacak zamla ilgili tahminler yürütülebiliyor.

TÜİK, 2019’un Ocak-Mayıs dönemi, yani 5 aylık enflasyonu açıkladı. Buna göre ilk 5 ayda enflasyon yüzde 4.99 oldu. Beklenti ise yılın ilk yarısına ait enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 5.5 olması yönünde. Eğer beklentiler tutar ve enflasyon oranına göre zam yapılacak olursa emeklilere bu yılın ilk yarısında yüzde 5 ila 5,5 arasında zam yapılmış olacak.