Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak zammının ardından gözler temmuz zammına çevrildi. Peki, temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar? | Emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaşlarına enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında yapıldı. İkinci zam ise temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekli maaşı zam oranı temmuz ayında belli olacak.