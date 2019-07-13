Emeklilerin gözü kulağı temmuz maaşlarında. Zira milyonlarca emekli zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2019? sorusunu sormakta. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. Peki emekli maaşı ne zaman yatar 2019, bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli maaşları ne zaman yatıyor 2019, temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları son dakika ne zaman yatacak? Emekliler yüzde 6.02 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek. Memur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Mayıs- Haziran-Temmuz döneminde alanlara 1 aylık, Haziran- Temmuz-Ağustos döneminde alanlara 2 aylık, Temmuz- Ağustos-Eylül döneminde alanlara 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak. Örneğin; en düşük emekli aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı. Emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 143,25 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 429,75 lira verilecek.



Emekli maaşı ne zama yatacak?

Emeklilerin merakla beklenen temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam alacak. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da temmuz zammından faydalanacak. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.