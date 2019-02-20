Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar? SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları

Emekli maaşı ek ödeme zammı ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılmıştı. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artış olacak. Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklarla her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. İşte SSK Bağkur emekli maaşı ile ilgili detaylar...

Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar oldu?

Tüm emeklilere yapılan ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artış devreye girdi. Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Erdoğan tarafından onaylanan yasayla sağlandı.

Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklarla her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bu rakamın altında olanlara, bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 648 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 352 liraya varan artış gerçekleşecek. Tam maaşla bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara maaş ödemeleri bugün başlıyor. Emekliler, artışı hafta başından itibaren hesaplarında görmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında artış ne kadar?

- En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939 TL

- En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.569 TL

- En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.444 TL

- En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı 989 TL

- En düşük memur emekli maaşı 1.978 TL

Evli ve çocuklular için 2 bin 155 TL

Asgari ücret, evli ve 3 çocuklu olanlar için 2 bin 155 TL olarak belirlenmiştir.