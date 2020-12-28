Emekli maaşı zam oranları açıklandı! Ocak ayı itibariyle emekli vatandaşların ne kadar zam alacağı merakla bekleniyordu. İşte Emekli maaş zammı 2021...

Emekli maaş zamları hesaplanırken toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi. Bu orana göre emekliler yeni yılda en az yüzde 6,35 oranında zam alacak. Yeni rakamlar açıklandığında bu oranının yüzde 8’lere çıkması beklenmektedir. Peki şu anki verilere göre emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak?

Emekli maaş zammı 2021

2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda da olası zam oranları hakkında tahminlerde bulunuluyor. Bu doğrultuda uzmanların ve vatandaşların 2021 emekli maaşı zam oranı ile ilgili olarak çeşitli öngörüleri oluyor. 5 aylık dönemin verisine göre emekli maaşı zammı ile ilgili çıkarımlar yapılabiliyor.

Dolayısıyla bu 5 aylık dönemin verilerine bakıldığında emekli ocak zammı ile ilgili olarak bazı noktalar belirginleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık dönemdeki zamları yüzde 7,02 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon doğrultusunda 3.02 puanlık bir fark eklenmesi netleşti. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14,18 olarak görünüyor. Bu tahmin doğrultusunda; 2020'nın 6 aylık dönemindeki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7,96 olması da beklentiler arasında. Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük esnaf emeklisi aylığının 1.886 TL'den 2.036 TL'ye çıkması öngörülüyor. 2000 yılından önce emekli olmuş olan SSK'lıların taban aylığında ise tahminin gerçekleşmesi halinde 2.233 TL'den 2.410 TL'ye yükselme yaşanması da tahmin ediliyor.

7.02 zam oranında ise 1.886 TL olan Bağ-Kur esnaf emeklilerinin aylığı 2.019 TL olarak hesaplanıyor. 2000 öncesi emekli olan SSK emeklilerinin 2.233 TL olan aylıkları 7.02 zam oranına göre ise 2.389 TL olarak hesaplanıyor. Şu an için net emekli maaşı zammı ne kadar 2021 sorusuna yanıt verebilmek adına aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Tam zam oranlarını, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyebilecek. Dolayısıyla bu 5 aylık verilerin ve ortaya çıkan oranların üstüne Aralık ayının verisi de ilave edilecek. Bunun yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı seyyanen zam talebiyle alakalı açıklamalarının nasıl bir karşılık bulacağı da merak ediliyor.