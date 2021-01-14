2021 yılı asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından vatandaşlar emekli maaşı ne kadar 2021 konusunda araştırmalar yapıyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından bu konu da netlik kazandı.

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Ocak zamlarını öğrenen vatandaşlar, zamlı aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak ve SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında çekebilecek.

Emekli maaşları ne kadar?

2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu.

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Emekli ocak zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanabilecek.