Emekli maaş farkı zammı yeni yıl için heyecanla bekleniyor. Peki emekli maaş farkı zammı ne kadar? SSK Bağkur emekli maaş farkları 2019 ne zaman ödenecek?

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

*(SSK) gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında,

*(Bağ-Kur) gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Emekliler bu ay zamlı maaş heyecanı yaşıyor. 3 Ocak'ta zam oranları belli oldu.

Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 10.19, memur emeklilerinde yüzde 10.73 olurken, şimdi gözler yeni maaşlara çevrildi.

Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.

En düşük zam farkı, esnaf emeklilerinde 147,53, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 110,01, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 168,14, 2000'den sonra emekli olan SSK'lırda 104,08, memur emeklilerinde 230,59 lira olacak.

En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa çıkacak.

En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruşa yükselecek.