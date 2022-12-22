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Teknoloji Emekli kurmay albaydan Yunanistan'ı titretecek açıklama
Teknoloji

Emekli kurmay albaydan Yunanistan'ı titretecek açıklama

Canlı yayında Kızılelma hakkında açıklamalarda bulunan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Yunanistan'ı titretecek açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 02:18:00 - 2022-12-22 02:21:28

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma tüm Dünyada ses getirdi.

Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu "5.GÜN" programına konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Kızılelma ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Kızılelma acımaz

Güçlüer, Ege'de Yunanistan ile yaşanan it dalaşını hatırlatarak "Kızılelma it dalaşı falan anlamaz, gider saldırır" ifadelerini kullandı.

Milli ve üstün yazılımlarla kodlanan bunun yanında çok çeşitli akıllı sistemler barındıran Kızılelma, üstün manevra özellikleriyle düşman devletlere karşı Türkiye'nin caydırıcı silahı olarak öne çıkıyor.

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