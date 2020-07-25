Emekli Kurban bayramı ikramiyeleri bugün yattı mı?
Emekli Kurban bayramı ikramiyeleri bugün yattı mı? sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye’de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, her bayram öncesinde verilen ikramiyelerle ekonomik olarak rahatlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesini bekliyor. 25-28 Temmuz'da yatırılacağı söylenen emekli bayram ikramiyeleri yatırıldı mı?
Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Bağ-Kur'lu emeklilerin emekliği aylığı ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de 25-28 Temmuz tarihileri arasında almış olacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etmişti.
SSK emeklileri hangi gün alacak?
Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.
Bağkur emeklileri hangi gün alacak?
Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.