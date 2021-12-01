Emekli istihbaratçıdan dolar çıkışı: Tuzağa düşmeyin

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, dolardaki artışla ilgili olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun Başbuğ, ekonomik anlamda dışarıdan bir saldırı altında olduğumuzu ve tuzağa düşmememiz gerektiğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

Şu an halen siyasal terör tehlikesi var. Selahattin Demirtaş geçtiğimiz günlerde ‘Hiçbir şey yapamıyorsanız, mitingler yapın. Hareketlendirin sokakları’ gibisinden bir açıklama yapıyor. Bu talimatı Demirtaş’a kim veriyor? Bundan saatler geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingi ortaya çıktı. Esas sıkıntı ABD’nin Türkiye’yi yönetemiyor oluşudur. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik kriz havası yaratılıyor. Yönetenlerin yönetimsel bir hatası olabilir. Bu eleştiriye açık zaten buna yönelik tedbirler alınıyor. Dış etkenlerin dolar artışında yüzde 80 payının olduğunu düşünüyorum. Ekonomik krizin yaşandığı bir ülkede İspanya, Türkmenistan ve BAE ile anlaşma yapar mı? Bu devletler bu süreçleri okuyamayacak kadar saf mı? Ekonomik anlamda saldırı altındayız. Tuzağa düşmemeliyiz sokağa hareketlendirmek isteyenler için diyorum