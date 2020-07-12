Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ: Tıkanma başladı
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı isimlerin son söylemlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türkiye'ye hainlik yapmaya devam eden eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü, 'İktidar gidecek' şeklinde söylemlere başladı.
FETÖ'nün söylemlerini değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, kirli planı deşifre etti.
Coşkun Başbuğ yaptığı açıklamada, "FETÖ bir süredir iktidar gidici söylemini kullanmaya başladı. Bunda amaç örgüt elemanları çözülmesin... Eskinin sözde muhafazarkarları Abdüllatif Şener, Ali Babacan gibilerde son günlerde aynı tekerlemeyi köpürtüyorlar. Demek ki örgütte tıkanma başladı" dedi.
Gündem
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıkladı: Rusya Libya'da Hafter'in yerine o ismi devreye sokuyor
Gündem
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ: Türkiye'yi yakından takip ediyorlar, kıta sahanlığı teklif edilebilir