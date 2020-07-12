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Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ: Tıkanma başladı

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı isimlerin son söylemlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:53:00 -
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ: Tıkanma başladı

Türkiye'ye hainlik yapmaya devam eden eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü, 'İktidar gidecek' şeklinde söylemlere başladı.

FETÖ'nün söylemlerini değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, kirli planı deşifre etti.

Coşkun Başbuğ yaptığı açıklamada, "FETÖ bir süredir iktidar gidici söylemini kullanmaya başladı. Bunda amaç örgüt elemanları çözülmesin... Eskinin sözde muhafazarkarları Abdüllatif Şener, Ali Babacan gibilerde son günlerde aynı tekerlemeyi köpürtüyorlar. Demek ki örgütte tıkanma başladı" dedi.

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Yorumlar

Millet

Başbuğ, söylediklerine katılıyorum. Yalnız bu soysuz köpeklerin poker oynayan köpek gibi, her zaman ellerine iyi kart geldiğinde kuyruklarını salladıklarını unutmamak lazım. Yani bu köpekler Reisimize bir suikast, yada sağlık üzerinden bir pusu, hain bir plan habercisi olabilir mi diye, devletin iyi düşünmesi ve Reisin her açıdan korunması, tedbirlerini arttırması gerekir. Özellikle Ayasofya açıldıktan sonrada bazı sinsi planlar devreye sokulabilir. Aman dikkat. Rabbim Reisimizi korusun , kafirlerin ve onların uşaklarının tuzaklarını, pusularını bozsun . Yaradan mevlam da onlara pusular kursun . Biz intikam alanların ve tuzak kuranların en hayırlısı olan Allahımıza inanır, Allahımıza güvenir, Allahımıza dayanırız.
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