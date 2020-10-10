Emekli intibak zammı var mı?

İntibak zammı ne zaman? Milyonlarca emeklili yakından ilgilendiren intibak zammına ilişkin çalışmalar yakından takip ediliyor. Emeklilere intibak zammı ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyor. Milyonlarca emekli SSK ve Bağ- Kur'lu için seyyanen ve intibak zammı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri şimdiden araştırılıyor. 2020 yılında yapılması beklenen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?

SGK ve Bağ-Kur emeklilerin isteği kabul görürse yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SGK ve Bağkur’lular, daha önceki intibak zammındaki gibi 50 ile 355 TL arasında zam almış olacak. 2000 ve 2000 sonrası emekli olan vatandaşların maaşı tekrardan hesaplanacak. İntibak zammı gerçekleşmesi durumunda intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.

İntibak yasası nedir?

2000’den önce sigorta girişi olduğu halde 2000’den sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem üzerinden hesaplamaya tabi tutularak emekli maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşlar da kendi aralarında 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar olarak iki bölüme tabi tutulmakta. Emekliler arasındaki bu farklılıklara son vermek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma yapmakta. Çalışmalar tamamlanıp düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesi durumunda emeklilere intibak zammı yapılmış olunacak. Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.