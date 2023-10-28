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Ekonomi Emekli ikramiyesi (SSK, BAĞ-KUR) ödeme tarihi: Türkiye'den yeni sürpriz hamle, flaş gelişme! Kimlere ne zaman verilecek!
Ekonomi

Emekli ikramiyesi (SSK, BAĞ-KUR) ödeme tarihi: Türkiye'den yeni sürpriz hamle, flaş gelişme! Kimlere ne zaman verilecek!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 18:32:00 - 2023-10-28 18:45:31
Emekli ikramiyesi (SSK, BAĞ-KUR) ödeme tarihi: Türkiye'den yeni sürpriz hamle, flaş gelişme! Kimlere ne zaman verilecek!

Emekliler için ikramiye kimlere verileceği ve hangi tarihlerde hesaplara yatacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alırken merak edildi. Türkiye'nin dikkat çeken sürpriz hamlesi sonrası Türkiye'den milyonlarca kişi merak etti. Emekli ikramiyelerinde flaş gelişme! Peki, emeklilere 5 bin TL ikramiyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yatacak mı, ne zaman ödenir?

Emekli ikramiyesi ödemelerinin 29 Ekim'de ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin verileceğini açıklamıştı. 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak verilecek olan emekli ikramiyesinin kimlere verileceği ve hangi tarihlerde hesaplara yatacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer aldı. Peki, emeklilere 5 bin TL ikramiyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yatacak mı, ne zaman ödenir?

Emeklilere 5000 TL ikramiye şartları ve ödeme tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her sene iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin bu yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle 29 Ekim'de de verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere 29 Ekim ikramiyesi müjdesinin detayları belli oldu. Öte yandan çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, emekli ikramiyesi şartları ne? Beş bin lira emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman geçer? İşte detaylar...

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."
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29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yapılan açıklamalara göre 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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