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Ekonomi Emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyelerine zam var mı? Kurban bayramı öncesinde emekli vatandaşlar, ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Pek çok kişi de emekli ikramiyelerine bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Emekli ikramiyesi zamlandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:00:00 -
Emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye yatırılıyor. Bayram öncesinde ise ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Peki, bayram ikramiyesi bu hafta yatar mı?

Emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ikramiyelerin temmuz ayının 1’i ile 8’i arasında ödenmesi bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Vatandaşlar bayram ikramiyelerine bir artış olup olmadığını araştırıyor. Ramazan bayramında ikramiye 1100 TL olarak ödendi. Kurban bayramı ikramiyelerine de bir artış yapılması beklenmiyor.

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