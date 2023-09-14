Emekli için ikramiye: Meclis açılışı sonrası emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündemde. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia edildi. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemesi yapılıyor. İşte, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi hakkında son bilgiler...

EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

ntv'ye göre: Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Bu konuya dair resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama yok.

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NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.