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Aktüel

Emekli Hakim'den 15 yaşındaki kıza büyük ahlaksızlık! Kameralara yakalandı

İzmir'de bir tramvayda, emekli hakim olduğu öğrenilen kişi, 15 yaşındaki kızların gizliden fotoğrafını çekerken yakalandı. Çocuklar, durumu fark ettikten hemen sonra emekli hakimden şikayetçi oldu. Emekli hakim, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:07:00 - 2020-07-11 15:26:54

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildi. Emekli hakim, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi.

"Al çekmişsin işte"

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nin telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.

Savcılıkça serbest bırakıldı

Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

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Yorumlar

vatandaş

o yaşta emekli olan cehape zihniyetli hakimdir, emekli olunca da aynılar, ahlak abideleri ya, kendi pisliklerini görmezler
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