Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok maaşın da yeni yılda ne kadar ödeneceği belli oldu. Yapılan yüzde 50’lik zammın ardından emekliler de kendilerine yapılacak olan zam oranının araştırmaya başladı. Peki, emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Emekli en az ne kadar zam alacak? 2022 emekli zammı ne kadar?

Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bilindiği gibi emekli maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam ise emeklilerin ‘Bize de asgari ücret kadar zam yaparlar mı?’ sorusunu cevabını araştırmaya yönlendirdi. Peki, emekli maaşları da asgari ücret kadar artacak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimat verdi. Asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlar ise Başkan Erdoğan'ın talimatı ile emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikalarla görüşmüştü. Bilgin, "Emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti.

Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak.

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ- Kur emeklileri için de şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir.

Bugünkü hesaba göre, 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek.

2021'in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 8.36, ikinci yarısında ise yüzde 8.45 zamlı almışlardı.