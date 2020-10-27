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Ekonomi Emekli ek ödeme ne zaman?
Ekonomi

Emekli ek ödeme ne zaman?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ek ödemeler ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ekim ayında olmamızla birlikte ve yıl sonuna yaklaşmamız dolayısıyla emekli vatandaşlar, hem ek ödeme hakkında hem de yıl başında yapılacak olan zam haberlerini sorguluyor. İşte emekli ek ödemeye ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:54:00 -
Emekli ek ödeme ne zaman?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir.

Emekli ek ödeme ne zaman?

Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

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