Emekli ek ödeme ne kadar? Emekli maaşı ek zam en yüksek ek ödeme ne kadar?

Milyonlarca SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisini yakından ilgilendiren ek ödemelerin ne kadar olacağına ilişkin haberler yakından takip ediliyor. Aralık ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşlar, hem ek ödeme hakkında hem de yıl başında yapılacak olan zam haberlerini takip ediyor. Peki emekli ek ödemeleriyle ilgili 2020 son dakika haberleri nelerdir?

Emeklilerin maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmakta. Emekli zammı büyük oranda enflasyon oranına göre belirleniyor. Yine milyonlarca emekliye zamlı maaşlarının yanında aynen maaşlarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre emekliye ek ödeme de yapılıyor.

Emekli ek ödeme ne kadar?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

Kim ne kadar ek ödeme alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış söz konusu olacak. En yüksek ek ödeme 637 lira olacak.

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Şimdi 2021 yılı için zam ayı yaklaşmasıyla birlikte oranlar hakkında da ipuçları gelmeye başladı. Bilindiği gibi emeklilerin zamlarını belirleyen en önemli unsurların başında enflasyon rakamları geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alıyor.

SGK, Bağkur, memur ve memur emeklisine ne kadar zam var?

Emekli zammı ne kadar? sorusu ocak ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında zamlı maaş almaya hazırlanan emekliler en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Aynı şekilde en düşük memur maaşı ne kadar, en düşük memur emeklisi maaşı kaç lira? sorusu da merak edilen bir diğer konu. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi maaşı da 2 bin 912 liraya ulaşacak.