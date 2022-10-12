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Ekonomi Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
Ekonomi

Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:56:00 -
Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

Mart 2020’de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım’da yenilenecek. Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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