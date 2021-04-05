Emekli amiraller ne kadar maaş alıyor? Amiral maaşları ne kadar? Emekli asker maaşları

Millete, demokrasiye ve sandıkla gelen seçilmiş iktidara darbe imalı sözde bildirisi ile parmak sallayan emekli amiral artıklarına tepkiler akın akın gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kaos simsarlığı üstlenenler, milletimizin 15 Temmuz'da darbe sevdalılarını toprağa gömdüğünü unutmasın.” derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de TSK'ya ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin.’ diyerek darbe heveslisi emekli artıklarına gerekli cevabı verirken, en sert açıklama da MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, darbe çığırtkanlığı yapan amirallerin apoletlerinin sökülmesini, emekli maaşlarının kesilmesini istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.” dedi. Peki emekli amiraller ne kadar maaş alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve subay aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Peki emekli askerler ne kadar maaş alıyor? Emekli subay maaşları ne kadar? Emekli amiral maaşları kaç para?

Emekli amiraller ne kadar maaş alıyor?

Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor. 15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan TSK personeli maaşları.