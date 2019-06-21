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"Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde" sona gelindi! Binlerce hak-iş'li CHP genel merkezi'ne yürüyecek

Başta Bolu İl Belediyesi olmak üzere CHP’ye geçen belediyelerin haksız ve hukuksuzca işten çıkardığı çalışanların Bolu'dan başlattıkları yürüyüş yarın saat 15:00'da CHP Genel Merkezi önünde sona erecek. Yürüyüşe öncülük eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, düzenleyeceği basın toplantısı ile işçilere hukuksuzluk uygulayan belediyelere ilişkin, kendisine söz veren ama sözünde durmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenecek.

21 Haziran 2019 Cuma 16:52
"Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde" sona gelindi! Binlerce hak-iş'li CHP genel merkezi'ne yürüyecek

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işçi kıyımları ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla Bolu Belediyesi önünden başlatılan "Emek ve Adalet Yürüyüşü", 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde tamamlanacak. Genel merkez binası önünde buluşacak olan Bolu Belediyesi'nin haksız ve hukuksuzca işten çıkardığı 97 çalışanla aileleri ve yürüyüşe öncülük eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP binasına siyah çelenk bırakacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada basın açıklaması yaparak; CHP’li belediyelerde işten atmalar, sürgünler ve sendikal baskıları protesto edecek.

Saat 13.30’da TCDD 2. Bölge Müdürlüğü önünden CHP Genel Merkezi istikametine doğru hareket edecek olan binlerce Hak-İş’li emekçi, 15:00'da CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlıyor.

CHP’nin işten attığı işçiler 6 gündür yollarda

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:52
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. 31 Mart seçimleri
  4. Emek ve Adalet Yürüyüşü
  5. CHP
  6. HAK-İŞ

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