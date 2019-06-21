"Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde" sona gelindi! Binlerce hak-iş'li CHP genel merkezi'ne yürüyecek

Taha Emre Özdemir Ankara

31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işçi kıyımları ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla Bolu Belediyesi önünden başlatılan "Emek ve Adalet Yürüyüşü", 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde tamamlanacak. Genel merkez binası önünde buluşacak olan Bolu Belediyesi'nin haksız ve hukuksuzca işten çıkardığı 97 çalışanla aileleri ve yürüyüşe öncülük eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP binasına siyah çelenk bırakacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada basın açıklaması yaparak; CHP’li belediyelerde işten atmalar, sürgünler ve sendikal baskıları protesto edecek.

Saat 13.30’da TCDD 2. Bölge Müdürlüğü önünden CHP Genel Merkezi istikametine doğru hareket edecek olan binlerce Hak-İş’li emekçi, 15:00'da CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlıyor.

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