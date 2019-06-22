Emek ve Adalet Yürüyüşü sona erdi: Ekmeğime uzanan eller kırılsın Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan öncülüğünde 11 Haziran Salı günü Bolu İl Belediyesi önünde başlayan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklaması ile sona erdi. ‘Ekmeğime uzanan eller kırılsın.’ sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Biz sokakları yakıp yıkmadık. Sadece hakkımızı aradık.” dedi.

Taha Emre Özdemir Ankara Binlerce Hak-İş'li CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkardığı çalışanlar için tek yürek oldu. 97 çalışanı hukuksuzca işten çıkaran Bolu İl Belediyesi’nin önünde başlayan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ Cumhuriyet Halk Partsi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla sona erdi. 'Hiçbir yeri yakıp yıkmadık!' Hukuksuzluğa uğrayan işçilere öncülük eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Biz TOMA’larla polislerle karşı karşıya gelmedik. Sokakları yakıp yıkmadık. Sadece hakkımızı aradık.” dedi. “Eğer işçilerimiz Pzartesi günü görevlerine geri dönmezlerse başka yollar deneyeceğiz.” diyen Başkan Arslan, “Buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. ‘Bizim sözümüz namustur.’ demiştiniz. İşçilerimizin sesini artık duyun.” ifadelerini kullandı. Yoğun yağış altında gerçekleşen basın açıklaması sonrasında CHP Genel Merkez Binası önüne siyah Çelenk bırakılırken, protesto gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.

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