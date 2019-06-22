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Emek ve Adalet Yürüyüşü sona erdi: Ekmeğime uzanan eller kırılsın

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan öncülüğünde 11 Haziran Salı günü Bolu İl Belediyesi önünde başlayan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklaması ile sona erdi. ‘Ekmeğime uzanan eller kırılsın.’ sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Biz sokakları yakıp yıkmadık. Sadece hakkımızı aradık.” dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:27

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Binlerce Hak-İş'li CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkardığı çalışanlar için tek yürek oldu. 97 çalışanı hukuksuzca işten çıkaran Bolu İl Belediyesi’nin önünde başlayan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ Cumhuriyet Halk Partsi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla sona erdi.

'Hiçbir yeri yakıp yıkmadık!'

Hukuksuzluğa uğrayan işçilere öncülük eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Biz TOMA’larla polislerle karşı karşıya gelmedik. Sokakları yakıp yıkmadık. Sadece hakkımızı aradık.” dedi. “Eğer işçilerimiz Pzartesi günü görevlerine geri dönmezlerse başka yollar deneyeceğiz.” diyen Başkan Arslan, “Buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. ‘Bizim sözümüz namustur.’ demiştiniz. İşçilerimizin sesini artık duyun.” ifadelerini kullandı.

Yoğun yağış altında gerçekleşen basın açıklaması sonrasında CHP Genel Merkez Binası önüne siyah Çelenk bırakılırken, protesto gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:27
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Hak-İş
  4. Emek ve Adalet Yürüyüşü
  5. Cumhuriyet Halk Partsi Genel Merkezi
  6. CHP

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar21 dk önce
    sözü adamlar veriri adamlar tutar. adam rolü yapanlar için sözün bir anlamı yoktur. kılıçdaroğlu denen zate bir kukaldır. eko bir projedir. amaç akdeniz ülkeleri gibi türiyede kaos yatarıp petrole ve gaz çökmektir. eko adamsa bu oyunu görür ve derki önce vatan önce milllet çekliyorum der. işte o zaman adam olur lider olur her lkesimden oy alır. ama çeklimez makaryos ekrem ataları izin vermerez.
  • aliali22 dk önce
    namusu ortaya çıktı,seçime kadar..Siz de inandınız mı? Yalanın ustasının sözüne inanılır mı?İnanıp da boşuna onca yolu yürüdünüz.AK partili belediye yapsaydı kıyamet kopardı..
  • ÖmerÖmer34 dk önce
    Yalandaroğlu'nda söz verip tutacak kadar namus ve şeref ne gezer?
  • sahanisahani35 dk önce
    merhaba milletbu es cinsellerde namus ne arar bunlardaki namus hasana yok basana VAR hala anliyamadinmi türki kardes.

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