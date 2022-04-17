Mide bulantısı, mide ekşimesi sebebiyle reçete edilen Emedur’un nasıl kullanılacağını merak ediliyor. Peki, Emedur günde kaç kez içilir?

Emedur nedir nasıl kullanılır? Emedur günde kaç alınır?

Emedur film kaplı tablet, ampul ve suppozituar formlarında bulunuyor. bulantı ve kusmayı engelleyen (antiemetik) ilaçlar grubuna dahildir. EMEDUR, beyinde kusmaya yol açan sinyalleri azaltarak etkisini gösterir.

Emedur yemekten önce mi yemekten sonra mı alınır?

Emedur'un emilimi gıda ve içeceklerden etkilenmez, yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Hamilelikte Emedur kullanılır mı?

Gebeliği sebebiyle mide bulantısı yaşayanlar, özellikle bu durum sebebiyle yaşam kalitesi düşenler hangi ilaçları kullanabileceklerini araştırıyor. Hamilelerin Emedur kullanmadan önce mutlaka hekime danışması gerekiyor. Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek hamilelik sırasında EMEDUR tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir. Emedur kullandığını dönemde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Emedur günde kaç kez alınır? Çocuklara Emedur verilir mi?

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Yetişkin ve ergenlerde; doz günde 3–5 defa 1 film kaplı tablettir.

Çocuğun vücut ağırlığı dikkate alınarak 1-4 doz halinde uygulanan 15 mg/kg /gün’dür. 15-45 kg arası çocuklarda günde 1-4 defa 1 film kaplı tablet kullanılır. 15 kg’ın altındaki çocuklarda 100 mg’lık Emedur suppozituarın kullanılması tavsiye edilir

Emedur yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. İstenmeyen etkilerle ilgili risk artacağından doz ayarlaması gerekebilir. Yaşlı hastalar uyuşukluk hissi ve sersemlik gibi istenmeyen etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.