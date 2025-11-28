Embalo’nun Senegal’e götürülmesi bölgede taşları yerinden oynattı!

Gine-Bissau'da askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Senegal'e getirildiği duyuruldu.

Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Embalo'nun, Senegal tarafından tahsis edilen bir uçakla "sağ salim" ülkeye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Senegal hükümetinin, anayasal düzenin ve demokratik meşruiyetin hızla yeniden tesis edilmesini destekleme yönündeki kararlılığını yinelediği kaydedildi.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine-Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Gine-Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.