0553 313 94 23

EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir anket sonuçlarını açıkladı

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:13
EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir anket sonuçlarını açıkladı

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 12-17 Mart 2019 tarihleri arasında 3 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor.

Anket çalışması 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, 3 büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 5 bin 711 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

Araştırma demografisi yüzde 56.5 ile erkek, yüzde 43.5 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 15.2, 25-34 arası yüzde 21.5, 35-44 arası yüzde 36.0, 45-54 arası yüzde 18.0, 55 yaş üzeri yüzde 9.3 olarak yer aldı. Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 22.4 iken, ortaokul yüzde 18.5, lise yüzde 39.6 ve üniversite yüzde 19.5 olarak yer aldı.

Seçim yaklaştıkça kararsız seçmen oranı düşüyor

EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, 31 Mart tarihi yaklaştıkça kararsızların oranının azaldığını ve seçmenlerin tercihlerinin netleştiğini, kararsız seçmeni asıl büyük oy havuzu olan AK Parti ve CHP kitlesinin oluşturduğunu söyledi. Erhan, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Ege bölgelerinde seçime katılım oranının Türkiye ortalamasının üzerinde seyredeceğini, kararsızların seyrine bakıldığında kadınlarda ve geleneksel muhafazakâr hayat tarzına sahip kesimde diğerlerine oranla yüksek olduğunu kaydetti.

İSTANBUL

Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 45,7’lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4’lük kesim CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

ANKARA

‘Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ sorulan vatandaşlardan yüzde 44,3’lük kesim AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 43,5’lik kesim ise ‘CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ dedi.

İZMİR

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in yüzde 50,1, AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekci’nin ise yüzde 38,5 oy alacağı öngörüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:13
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. anket
  5. EMAX Araştırma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da Diyanet İşleri Bakanlığında yolsuzluk operasyonu
    1. Endonezya'da Diyanet İşleri..
    2. Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan..
    3. Venezuela'dan 'Rusya' hamlesi!
    4. Bakan Kurum: "CHP döneminde..
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarın..
    6. "Bu bir savaş değil, seçim"
    7. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına..
    8. "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi..
    9. Almanya'da elektrikli otomobil..
    10. BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
    11. Yeni Zelanda'daki terör kurbanları..
    12. "Milletin önüne çıkardığımız..
    13. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye..
    14. Gölette su sızıntısı 12 haneyi..
    15. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler..
    16. Burdur'da cinayet ve yağma davasında..
    17. Libya milli maç için 3 bin..
    18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi..
    19. EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve..
    20. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    21. Della Miles ziyaret için geldiği..
    22. "Beka sorunu yok, diyenlere..
    23. Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu
    24. "3 milyar dolarlık firmadan Kayseri..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni..
    26. İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için..
    27. 2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan..
    28. "18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki..
    29. Başkan adayı Akyüz Çanakkale..
    30. Mersin'de sahte para operasyonu
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun