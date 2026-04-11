Siyaset
Siyaset

Emanetçi başkan daha ikisini birbirinden ayıramıyor! ‘Ara seçim’ ve ‘seçim yenileme’ cahili Özgür

Emanetçi başkan daha ikisini birbirinden ayıramıyor! ‘Ara seçim’ ve ‘seçim yenileme’ cahili Özgür

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez milletvekili seçildiği 2002-2003 Siirt seçimlerini ‘ara seçim’ zannetmesine dair açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez milletvekili seçildiği 2002-2003 Siirt seçimlerini ‘ara seçim’ olarak nitelemesine ilişkin açıklama yaptı.

Ara seçimde değil, tekrarlanan seçimde milletvekili oldu

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı gereği yenilenen seçimde Siirt Milletvekili seçildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili ara seçiminde değil milletvekili seçiminin yeniden yapılması, tekrarlanması sonucunda Siirt milletvekili seçilmiştir.

 

 

Çünkü; Ak Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (2 Aralık 2002 tarihinde, Karar No: 978); 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde Siirt ilinde yapılan seçimin iptaline, 3 Kasım 2002 tarihinde Siirt ilinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonucu milletvekillerine ait milletvekili tutanaklarının iptaline, Siirt ili seçim çevresinde milletvekili seçiminin yeniden yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı gereği yenilenen tekrarlanan seçimde Siirt milletvekili seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

 

Bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin iptali ve yenilenmesinin kararını Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiğini aktaran Bozdağ, "Kaldı ki Yüksek Seçim Kurulu Kararı sonucu bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin yenilenmesi tekrarlanması ile ara seçim aynı şey değildir, birbirinden tamamen farklıdır. Ayrıca bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin iptali ve yenilenmesi, tekrarlanması kararını Yüksek Seçim Kurulu verir, ara seçim kararını ise Meclis Genel Kurulu verir (Anayasa, 78). Açık ve tartışmasız bu anayasal gerçekliğe ve Yüksek Seçim Kurulu kararına rağmen Siirt’te yenilenen tekrarlanan milletvekili seçimine ‘ara seçim’ demek; gerçeği tekzip etmez, sadece iddia sahiplerini tekzip eder" açıklamasında bulundu.

CHP’de "satışlar" ifşalar başladı: Kadınlara Mal muamelesi yapan utanmaz başkanlar
CHP’de “satışlar” ifşalar başladı: Kadınlara Mal muamelesi yapan utanmaz başkanlar

Gündem

CHP’de “satışlar” ifşalar başladı: Kadınlara Mal muamelesi yapan utanmaz başkanlar

Kurban parasına çökülen vatandaşlardan CHP’li Özcan’a tepki! ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’
Kurban parasına çökülen vatandaşlardan CHP’li Özcan’a tepki! ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

Gündem

Kurban parasına çökülen vatandaşlardan CHP’li Özcan’a tepki! ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!
Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!

Gündem

Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!

İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'
İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'

Siyaset

İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'

Çuvaldız

Ekremin hapisten kurtarıp mv yapmak için seçim istediğini düşün
