Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti MersinMilletvekili Lütfi Elvan, Mezitli ilçesine 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelikağız ve diş sağlığı merkezinin en kısa sürede yapılacağı bilgisini verdi.

AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Plan ve Bütçe KomisyonBaşkanı Elvan, hükümet tarafından gerçekleştirilen Mersin yatırımlarıyla ilgiliçalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Daha önce Mersin metrosunun yatırımprogramına alındığını, ardından Mezitli’ye yapılacak olan hükümet konağının dayapımına başlandığını açıklayan Elvan, Mezitli ilçesinde faaliyete geçecek olan150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin de enkısa sürede yapılacağı bilgisini verdi.

Konuyla ilgili Elvan’ı ziyaret eden AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin,hastane projesiyle ilgili önemli bilgiler aldı. Hastanenin en kısa süre içerisindeinşaatına başlanacağı bilgisini Mezitlilere müjdeleyen Gültekin, "Plan ve BütçeKomisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, kentimiz ve Mezitlilivatandaşlarımız için müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor. Metro ilebaşlayan müjde serisi Mezitli’ye yapılacak hükümet konağının yapımınabaşlanmasıyla devam etti. Şimdi ise Mezitlili vatandaşlarımıza 3. müjdeyi verenElvan, hükümetimiz tarafından yapılacak olan 150 yataklı Mezitli Devlet Hastanesive 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapımına en kısa sürede başlanacağıbilgisini verdi. Hastanemizin ve ağız ve diş sağlığı merkezimizin proje ihalesi deönümüzde günlerde tamamlanacak" dedi.

"Her şey Mersin ve Mezitli için"

Mezitli’nin, Mersin’in en önemli merkez ilçelerinden olduğunu belirten BaşkanGültekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili LütfiElvan’ın Mezitli’ye yaptığı yatırımlar için teşekkür etti. Elvan’ın, Mersin’in projelerlebüyümesi için yoğun bir çaba harcadığını belirten Gültekin, "Bizler, hükümetimizinMersin’deki temsilcileri olarak kentin çıkarlarını gözetmek ve Mersinlilerin yaşam

kalitesini yükseltmek zorundayız. Bunun bilincinde hareket ederek Mersin’i veMezitli’yi büyütme, geliştirme ve kalkındırma çizgisiyle yolumuza devam ediyoruz.Elvan’ın, Mersin ile ilgili çabaları bizleri memnun ettiği kadar Mersinlihemşerilerimizi de memnun ediyor. Kendisine şahsım, teşkilatım ve Mezitlilihemşehrilerimiz adına Mersin’e ve Mezitli’ye kattığı değerler için teşekkürlerimisunuyorum" ifadelerini kullandı.