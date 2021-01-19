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Ekonomi Elvan’dan ‘kalıcı tedbirler’ müjdesi
Ekonomi

Elvan’dan ‘kalıcı tedbirler’ müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirterek, “Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:51:00 -
Elvan’dan ‘kalıcı tedbirler’ müjdesi

Elvan, Twitter hesabından, bütçe başta olmak üzere makro ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. 2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirten Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini bildirdi. Elvan, enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.”

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