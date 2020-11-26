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Ekonomi Elvan ve Gül, TOBB temsilcileriyle de cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıya, Varank, Pakdemirli ve Pekcan da katılacak.
Ekonomi

Elvan ve Gül, TOBB temsilcileriyle de cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıya, Varank, Pakdemirli ve Pekcan da katılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:49:24 -
Elvan ve Gül, TOBB temsilcileriyle de cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıya, Varank, Pakdemirli ve Pekcan da katılacak.
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