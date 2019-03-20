Elvan: "Sağlıkta Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha iyiyiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye’ninsağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunu belirterek, "Türkiye sağlıktaçok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa’nınbirçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız" dedi.

Mersin’de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğünedevredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi törenle hizmeteaçıldı.

Törende konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, kanserin sondönemlerde oldukça yaygınlaştığını ve erken teşhisin öneminin daha da arttığını ifadeederek, kanserde erken teşhisin ve Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinin öneminedeğindi. Türkiye’nin sağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunuvurgulayan Elvan, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıktabirçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa’nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız.Sadece teknik altyapı itibari ile değil, hekim kalitesi, hekim niteliği açısından da sonderece iyi bir düzeydeyiz. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki hastanelere Avrupa baştaolmak üzere birçok gelişmiş ülkeden çok sayıda hasta geliyor ve bu her geçen günartıyor" diye konuştu.

Konuşmasını şehir hastanelerinin önemine değinerek sürdüren Elvan, dünyanın enmodern hastanelerinin Türkiye’de inşa edildiğini belirterek, Mersin Şehir Hastanesi’ningünde yaklaşık 10 bin hastaya hizmet verdiğini ve memnuniyet oranının da yüzde 90’larınüzerinde olduğunu söyledi.

Vali Ali İhsan Su ise sağlık alanında Mersin’de çok önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğinidile getirerek, “Mersin Şehir Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda ve son derece moderncihazlarla donatılmış bir hastanemiz. Bunun gibi ilçelerimizdeki devlet hastanelerimiz devatandaşımıza en iyi hizmeti verecek şekilde dizayn ediliyor. Hastanelerimiz,Ana ÇocukSağlığı Merkezlerimiz, evde bakım hizmetleri ve ilk yardım hizmetlerimiz gibi birçok önemlihizmetler kamu adına yapılarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bir taraftan kamu yatırımları devam ederken diğer taraftan hayırsever vatandaşların daönemli yatırımları gerçekleştirdiğini kaydeden Su, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Cumhur

Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde vatandaşlarımıza sağlık alanında,kanser erken teşhisi konusunda çok önemli hizmetler verilecek” ifadelerini kullandı.

Bahçacı: "Türkiye’de yılda yaklaşık 7 milyon kişi kanser taramasından geçiriliyor"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da kanserin, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de artışgösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çekti.Erken safhada teşhis edilmediği takdirde öldürücü olmasının yanı sıra tedavisindekiyüksek maliyet sebebiyle de iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara nedenolduğunu vurgulayan Bahçacı, "Kanserle mücadele kapsamında, Bakanlığımızcayürütülen Ulusal Tarama Programı ile 40-69 yaş arası kadınlarımıza meme, 30-65 yaşarası kadınlarımıza rahim ağzı, 50- 70 yaş arası kadın ve erkeklerimize kolon kanseritarama çalışmaları, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de devam etmektedir. UlusalKanser Tarama Programı çerçevesinde Türkiye’de yılda yaklaşık 7 milyon kişitaranmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2013 yılından bu güne kadar yaklaşık 150 binkadına meme kanseri, 200 bin kadına rahim ağzı kanseri ve 350 bin vatandaşımıza dakolon kanseri taraması yapıldı. Taramalar sonucunda 2013 yılından bu güne kadar 172’simeme, 26’sı rahim ağzı, 32’si de kolon olmak üzere toplam 230 kişiye erken tanıkonulmuş ve tedavilerine başlanmıştır" dedi.

Bahçacı konuşmasını, böylesi ölümcül ve yüksek maliyetli bir hastalığa, erken tanıkonulmasında önemli rol oynayan merkezlere bir yenisini daha eklenmesine katkısağlayan, aynı zamanda güzel bir sosyal dayanışma örneği gösteren Cumhur Alp’eteşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Cumhur Alp’e plaket ve teşekkür beratıtakdim edilerek merkezin açılış kurdelesi kesildi ve yeni hizmete açılan merkez gezildi.