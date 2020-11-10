  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elvan: "Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım"
Ekonomi

Elvan: "Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım"

"Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:28:52 -
Elvan: "Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım"
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını belirtti.

Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci Ermenistan teslim oldu
Dünya

İşgalci Ermenistan teslim oldu

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da ağır kayıplar veren Ermenistan'ın teslim olma anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Ermenistan Dağlık..
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!
Gündem

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!

Son dakika... İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı 'istifa' açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İ..
Trump giderayak Esper'in kellesini aldı
Dünya

Trump giderayak Esper'in kellesini aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini duyurdu...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay