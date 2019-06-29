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Elvan Abeylegesse, Katar'a madalya hedefiyle gidecek

- Katar'ın başkenti Doha'da 28 Eylül-6 Ekim'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi Erzurum'da kampa giren milli atlet Elvan Abeylegesse, bu organizasyondan madalya ile dönüp Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor- Elvan Abeylegesse:"Hedefim her zaman kazanmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Madalyanın türü ve rengi önemli değil, iyi bir derece kazanmak için yarışacağım"- Antrenör Sabri Kara:"Elvan çalışıyorsa her zaman bir hedefi var demektir. Onun hedefi hep zirve olmuştur. Her yarışa kazanmak için çıkıyor"

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:14
Elvan Abeylegesse, Katar'a madalya hedefiyle gidecek


ERZURUM (AA) - Milli atlet Elvan Abeylegesse, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki hedefine ilişkin, "Hedefim her zaman kazanmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Madalyanın türü ve rengi önemli değil, iyi bir derece kazanmak için yarışacağım." dedi.

Konaklama ve ulaşım kolaylığı ile yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkileri dolayısıyla sporcularca tercih edilen Erzurum'un Palandöken ilçesinde kampa giren Elvan Abeylegesse, antrenörü Sabri Kara yönetiminde günde 6 saat süren çift antrenmanla güç depoluyor.

Etiyopya asıllı Türk atletin 20 kilometre koşu ile başlayan antrenmanları, antrenörü gözetiminde periyodik olarak artırılarak 25 kilometreye çıkartıldı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince (IAAF) Katar'ın başkenti Doha'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na kadar hazır hale gelmeyi planlayan Elvan, organizasyondaki 42 kilometrelik maraton yarışında ay-yıldızlı forma ile ilk üç sporcu arasına girip madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Elvan Abeylegesse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirtti.

Bu maratonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren Elvan, "Buradaki kampımız çok güzel ve yoğun geçiyor. Tempomuzu her hafta biraz daha artırıyoruz. Eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Hem kuvvet hem de nefes açma antrenmanları yapıyoruz. İlk başta 20 kilometre ile başlamıştık, şimdi 25 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Milli atlet, Erzurum'daki kamp süresince eksiklikleri tamamlayıp Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazır hale geleceğine inandığını aktararak şöyle konuştu:

"42 kilometre koşmamız lazım. Yarışa katılmadan önce bu kilometreye ulaşmamız gerekiyor. Oraya hazır gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Hedefim her zaman kazanmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Doha'da madalya için yarışacağım. Madalyanın türü ve rengi önemli değil, iyi bir derece kazanmak için yarışacağım."


- Antrenör Kara: "Onun hedefi hep zirve olmuştur"


Antrenör Sabri Kara da Elvan'ın kariyeri belli, kendini bilen sporcu olduğununa işaret ederek, "Elvan çalışıyorsa her zaman bir hedefi var demektir. Onun hedefi hep zirve olmuştur. Her yarışa kazanmak için çıkıyor." diye konuştu.

Elvan Abeylegesse'ye güvendiklerini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yarışlarda da elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Biz de bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eylül ayında Doha'da dünya şampiyonası yapılacak. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da hazırlanıyoruz. Şimdi günlük 20-25 kilometrelik antrenmanlarımız oluyor. Yoğun bir tempo içindeyiz, gittikçe artacak. Önümüzde yaklaşık 3 ay var. Bu sürede tempoyu her geçen gün artırarak bunu devam ettireceğiz."



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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:14
  1. Elvan Abeylegesse
  2. Erzurum
  3. Katar

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