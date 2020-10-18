Elon Musk'tan üs açıklaması: Mars'ın o bölgesini işaret etti

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Mars'ın yüzeyinde kurulacak ilk üssün hangi bölgede olacağına ilişkin açıklama yaptı. Musk, ilk üs için Mars'ın kuzey noktasını işaret etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Mars'ta tamamen işlevsel ve kendi kendine yetebilen bir koloninin önümüzdeki 10 yıl içerisinde kurulamayacağını, bunun için Mars'a binlerce uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Musk, SpaceX'in Mars'a ilk Starship uçuşunun 4 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.