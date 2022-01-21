Elon Musk'tan tartışmalara neden olacak karar

Elon Musk'ın Neuralink projesi kapsamında geliştirdiği çipi insan beynine bu yıl içinde takmak istediği biliniyor. Şirket bu hedefi gerçekleştirmek adına son adımlarını atmaya başladı. Neuralink, İlk klinik deney katılımcıları ile çalışacak klinik araştırma direktörü için iş ilanı yayınladı.

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın en çılgın projelerinden birisi olan insan beynine çip takma fikri için geri sayıma geçildi.

Neuralink, klinik araştırma direktörü için yeni bir iş ilanı yayınladı. Bu göreve gelecek kişinin insanlı deneylerde görev alacağı belirtiliyor.

İlanda işe alınacak kişinin Fremont, California'daki tesiste görev yapacağı bilgisi yer aldı. İlanda klinik araştırma direktörünün 'dünyayı değiştirme fırsatı'na sahip olacağı ifadesine de yer verildi.

İlanda bu görevin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi yer almadı. Ancak Elon Musk Aralık ayında insan denemelerinin 2022'de başlayacağını belirtmişti.

Maymun üzerinde test edilmişti

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti.

9 yaşındaki Pager isimli maymun, test kapsamında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı.

Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.

Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti.

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.