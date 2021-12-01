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Ekonomi Elon Musk'tan SpaceX alarmı! “İflas edebiliriz”
Ekonomi

Elon Musk'tan SpaceX alarmı! “İflas edebiliriz”

Elon Musk, Mars görevleri için için Starship motorunda yaşanan üretim krizinin çözülmemesi halinde SpaceX'in iflas edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:58:00 -
Elon Musk'tan SpaceX alarmı! “İflas edebiliriz”

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, CNBC tarafından elde edilen bir SpaceX e-postasına göre, çalışanlarına havacılık şirketinin Raptor motorlarını daha sık üretmemesi halinde iflasla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Musk ayrıca bugüne kadar yaklaşık 1.700 uydu fırlatan şirketin Starlink uydu programının şimdiye kadar kullanılan Falcon roketleri yerine Starship roketlerini kullanmaya geçmesini istediğini söyledi.

50 yaşındaki Musk’ın, şirketin Ay ve Mars görevlerini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu Starship roket motorlarında ve Starlink uydu programında ilerleme olmamasına kızgın olduğu bildirildi. Musk, Şükran Günü tatilinden hemen önce, “Raptor üretim krizi birkaç hafta önce göründüğünden çok daha kötü. Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşamazsak, gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıyayız” diye yazdı.

Starship, SpaceX’in Ay’a ve Mars’a yapılacak görevler için geliştirdiği devasa, yeni nesil bir roket. Roketin ve Raptor motorlarının şubat ayındaki ilk yüksek irtifa testi, iki motordan birinin inmeden önce yeniden ateşlenmemesiyle büyük bir patlamayla sonuçlandı. Ancak gemi, mayıs ayı sonlarında başarılı bir iniş yaptı.

Şirketin misyonları için 39 kadar Raptor motoruna ihtiyacı olacak ve Musk, SpaceX’in 2022’de iki aylık uçuşlar için yeterli motor üretemeyeceğinden endişeli görünüyor. Hatta CEO, cuma ve hafta sonu motor üretim hattında çalışmak için Şükran Günü tatilini bile kısa kesmeye karar verdi.

Musk ayrıca bugüne kadar yaklaşık 1.700 uydu fırlatan şirketin Starlink uydu programının şimdiye kadar kullanılan Falcon roketleri yerine Starship roketlerini kullanmaya geçmesini istediğini söyledi.

SpaceX şu anda 100 milyar dolar değerinde ve ekim ayında dünyanın en değerli ikinci özel şirketi oldu.

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