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Dünya Elon Musk'tan olay sözler: Daha fazla diyalog halinde olmalılar
Dünya

Elon Musk'tan olay sözler: Daha fazla diyalog halinde olmalılar

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD ile Rusya'nın "daha fazla diyalog halinde olması" gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:43:00 -
Elon Musk'tan olay sözler: Daha fazla diyalog halinde olmalılar

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasında zayıfladığı bir dönemde "daha fazla diyalog" çağrısında bulundu.

Moskova'da düzenlenen bir eğitim forumuna video yoluyla bağlanan Musk, "Rusya'da çok fazla yetenek ve enerji var ve Rusya ile ABD arasında daha fazla diyalog ve iletişim olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Tesla'nın "Rusya'da varlık göstermeye yakın olduğunu" söyleyen Musk, Kazakistan ve komşu ülkelerin de üretim alanı olarak radarında olduğunu belirtti. ABD merkezli Tesla'nın Çin'de de bir fabrikası var, Almanya'nın başkenti Berlin'de de bir diğer fabrikanın yapımı sürüyor.

Musk ayrıca, roketler hariç tüm ulaşımın gelecekte elektrikli araçlarla sağlanacağını söyledi.

"SSCB'nin uzay programına hayranlık duyuyorum"

SSCB'nin uzay programına ve roket bilimi alanında elde ettiği başarılara hayranlık duyduğunu belirten Musk, şirketindeki konferans salonlarının bazılarına Sovyet mühendislerinin adlarını verdiğini anlattı.

Sovyet roket ve uzay araçlarının baş tasarımcısı Sergey Korolev ile roket biliminin kurucusu kabul edilen Konstantin Tsiolkovskiy'e duyduğu saygıyı dile getiren Musk, "Tsiolkovskiy harika biriydi. Gerçekten de en iyilerden biriydi. SpaceX'te konferans salonlarımıza uzay alanındaki büyük mühendislerin ve bilim insanlarının adını veriyoruz ve en büyük konferans salonlarından birine Tsiolkovskiy ve Korolev'in adlarını verdik" dedi.

Geçen yıl Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya astronot göndermesi nedeniyle kendisini tebrik eden Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'e Rusça teşekkür etmiş ve "Karşılıklı faydaya dayanan ve verimli uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ocak ayında Musk, 114. doğum yıldönümü kutlanan Sergey Korolev hakkında attığı Rusça tweet'te "Muhteşem biriydi" anlamına gelen Rusça "Он был великолепен" mesajını paylaşmıştı.

 

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