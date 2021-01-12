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Teknoloji Elon Musk'tan dengeleri değiştirecek Starlink adımı
Teknoloji

Elon Musk'tan dengeleri değiştirecek Starlink adımı

Tesla'ınn sahibi Elon Musk’ın uzaydaki internet projesi Starlink için Avrupa’da ilk adım atıldı. İngiltere'de beta test denemeleri başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:23:00 -
Elon Musk'tan dengeleri değiştirecek Starlink adımı

Uzaydan internet projesi Starlink, Kuzey Amerika’nın dışında ilk defa İngiltere'de beta testlerinin denemelerine başlamış oldu. Business Insider’da yer alan habere göre, Starlink projesinin deneme aşamaları İngiltere resmen başlamış vaziyette. İngiltere’de bazı kullanıcılarının uydu setlerini şimdiden teslim aldığı ve interneti kullanmaya başladığını belirtiyor.

Uzaydan internet projesi Starlink’in bir ülkede hizmete girebilmesi için internetin kullanılacağı o ülke tarafından ilk önce resmi bir izin verilmesi gerekiyor. İngiltere telekomünikasyon sorumlusu Ofcom, SpaceX'e bu izni şu anda verdi. Starlink’in Ofcam’dan izin almasıyla birlikte, İngiltere piyasasına giriş yaparak şimdiden rakipleriyle mücadele etmeye başladı.

Uydu internetinin İngiltere’deki fiyatlarına baktığımızda ise, ABD ve Kanada’dakine yakın bir fiyat tarifesi uygulandığını görüyoruz.

Starlink ücret tarifesi ilk bakışta yüksek maliyetli gibi dursa da buradaki dikkat edilmesi gereken husus, SpaceX’in internetin yaygın olmadığı bölgelerde kullanmayı amaçlaması. İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülke, fiber imkânları zayıf olduğu için yüksek tutarda ücret ödemesi gerekiyor. SpaceX bu projeyle kırsal alanlarda oturanlar için gelişmiş bir hizmet sunmuş olacak. Genele bakıldığında ise merkezi bölgelerde Starlink projesi mantıklı bir tercih gibi durmuyor.

SpaceX’in uzayda 900’den fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor. Uyduların çoğu 2020 yılında yörüngeye fırlatılmış durumda. SpaceX hızlı bir şekilde uydu filosunu genişletip dünya genelinde internet hizmeti verecek konuma gelmeyi planlıyor.

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